Опубликован список регионов РФ с самыми дешевыми квартирами в новостройках

ЦИАН – крупнейший интернет-сервис для покупателей и арендаторов жилья – выпустил пресс-релиз, в который вошли регионы с самой низкая ценой на квадратный метр первичного жилья.

Безоговорочным лидером здесь является Чечня – квартиру в новостройке республике можно приобрести исходя из цены 30 тыс. рублей за квадратный метр.

На втором месте расположился Дагестан (31 тыс. рублей). Замыкает тройку лидеров дешёвого жилья – Кабардино-Балкария (32 тыс. рублей), передаёт РИА Новости.

По мнению экспертов, которые работают в сфере недвижимости, такие результаты являются спецификой данных субъектов РФ - большим спросом здесь пользуются частные домостроения, при этом не только в черте города, но и в пригороде.

Немаловажный факт и то, что уровень жизни в республиках Северного Кавказа один из самых низких в стране.

В ТОП-5 этого рейтинга также вошли Брянская область и Адыгея.

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