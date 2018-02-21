Путин рассказал, будет ли достроен «Северный поток-2»

Владимир Путин – действующий глава государства – выразил уверенность, что газопровод «Северный поток - 2» будет достроен.

Об этом президент РФ заявил в беседе с основным акционером «Северстали» Алексеем Мордашовым, пишет газета «Ведомости».

По словам Путина, в этом направлении идёт большая работа. Поэтому он уверен, что объёмы для металлургической промышленности на ближайшие годы обеспечены.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что Газпром будет реализовывать и другие крупные проекты, в том числе и «Турецкий поток», который идёт вовсю.

Напомним, в конце января на Украине признали, что помешать строительству российского газопровода «Северный поток-2» едва ли возможно.

«Северный поток-2» — проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море длиной свыше 1 200 км. Является расширением «Северного потока». По пропускной способности и протяжённости соответствует действующему газопроводу. Газпром планирует достроить его к концу 2019 году Стоимость проекта – 9,5 млрд долл.

Одна из основных целей проекта — прекращение транзита газа через Украину, что приведёт к тому, что бюджет Украины лишится 10% поступлений. Газопровод также делает невозможным схему «виртуального реверса», по которой Украина получала реально газ от «Газпрома» оформленный как по фиктивным сделкам импорта без фактической прокачки таких объемов.

В настоящее время в Евросоюзе идёт дискуссия о том, следует ли распространить на этот газопровод нормы европейского энергетического законодательства на входящие из третьих стран в Европу газопроводы.

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