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Москва, 21.02.2018

Российские фигуристки установили два мировых рекорда в короткой программе на Олимпиаде

«Expert Online» 2018

Российская фигуристка Евгения Медведева установила мировой рекорд в короткой программе фигуристок в женском одиночном катании. Соревнования «одиночниц» начались 21 февраля.

За свой прокат Медведева  получила от судей 81,61 балла, что стало новым высшим достижением. Предыдущий рекорд в 81,06 балла принадлежал также Медведевой, который она установила в рамках командного турнира Олимпиады 2018 в Южной Корее.

Несколькими минутами позже российская фигуристка Алина Загитова побила рекорд своей подруги по команде, получив за короткую программу рекордные 82,92 балла.

Третья, заявленная от России спортсменка, Мария Сотскова заработала 63,86 балла, заняв 12 место.  

Новости Олимпиады 2018: Гонорары российских спортсменов за медали Олимпиады-2018

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