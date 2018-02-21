Российский фристайлист впервые завоевал олимпийскую медаль в ски-кроссе

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В финальном заезде российский спортсмен столкнулся с канадцем Кевином Друри, что привело к падению, однако, не помешало Ридзику финишировать третьим. Друри был в итоге дисквалифицирован.

Золото в данной дисциплине завоевал спортсмен из Канады Брэди Леман, серебро у швейцарца Марка Бишофбергера.

Другие представители российской команды завершили выступления ранее: Семен Денщиков - в четвертьфинале, Егор Коротков и Игорь Омелин - в 1/8 финала.

Для России это первая награда олимпийских игр в ски-кроссе, который входит в программу Игр с 2010 года.

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