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Москва, 21.02.2018

Российский фристайлист впервые завоевал олимпийскую медаль в ски-кроссе

«Expert Online» 2018

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую медаль в ски-кроссе на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане.

В финальном заезде российский спортсмен столкнулся с канадцем Кевином Друри, что привело к падению, однако, не помешало Ридзику финишировать третьим. Друри был в итоге дисквалифицирован.

Золото в данной дисциплине завоевал спортсмен из Канады  Брэди Леман, серебро у швейцарца Марка Бишофбергера.

Другие представители российской команды завершили выступления ранее: Семен Денщиков - в четвертьфинале, Егор Коротков и Игорь Омелин - в 1/8 финала.

Для России это первая награда олимпийских игр в ски-кроссе, который входит в программу Игр с 2010 года.

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