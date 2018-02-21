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Москва, 21.02.2018

Сборная Чехии стала первым полуфиналистом Олимпиады

«Expert Online» 2018

Сборная Чехии стала победителем матча четвертьфинала Олимпийских игр за выход в полуфинал, в котором она переиграла команду США со счетом 3:2 по результатам серии буллитов.

До этого основное время матча завершилось в ничью - 2:2. Не выявил преимущества и 10-минутный дополнительный период.

За команду Чехии шайбы забросили Ян Коларж на 16-ой минуте и Томаш Кундратек, который отличился на 29 минуте. Победный буллит на счету Петра Коукала. В составе сборной США отличились Райан Донато (7-я минута) и Джим Слэйтер (31).

Сегодня в четвертьфиналах сыграют Россия и Норвегия, а также канадцы встретятся с финнами, немцы - со шведами.

В полуфинале чехи сыграют с победителе матча Россия-Норвегия. Игра пройдет 23 февраля.

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