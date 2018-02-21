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Москва, 22.02.2018

США считают, что их санкции сорвали миллиардные контракты России

«Expert Online» 2018

Представитель Госдепа США Хизер Нойерт полагает, что из-за антироссийских санкций в рамках закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» оборонно-промышленный комплекс России потерял примерно $3 млрд. Об этом представитель внешнеполитического ведомства заявила на брифинге, 20 февраля.

«Мы считаем, что мы смогли остановить транзакции на более чем $3 млрд. Прекращение таких сделок, по сути, является наказанием. Зачем? Потому что это означает, что меньше денег уходит в российский бюджет. Таким образом, это можно считать успехом в части привлечения России к ответственности», — цитирует РИА новости Нойерт.

Ранее, сообщалось о намерении США ввести новые санкции против некоторых россиян. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, который напомнил, что Америка уже предпринимает «шаги в соответствии с CAATSA».

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