Toyota представила на российском рынке обновленный Alphard, заслуженно считающийся флагманом линейки легковых моделей бренда

1. Еще более авангардный и футуристичный дизайн



Обновленный Toyota Alphard остался узнаваемым и при этом стал выглядеть еще эффектнее. Передняя часть автомобиля практически полностью изменилась. Массивная решетка радиатора теперь уходит “в пол” и окантована хромированными полосами, начинающимися от основания переднего бампера. Изгибаясь, полосы идут наверх, как бы разделяя переднюю оптику на две части, что повторяет стилистический элемент Toyota Land Cruiser 200. В задней части флагмана пропорции сохранены, а формы стали более рублеными.



Также специально для обновленного Toyota Alphard разработан новый дизайн легкосплавных колесных дисков, минимальный диаметр которых увеличился с 16 до 17 дюймов.

2. Первый автомобиль Toyota в России с полностью светодиодной оптикой





100% светодиодная оптика обновленного Alphard как спереди, так и сзади обеспечит автомобилю отличный обзор, вне зависимости от погодных условий и уровня освещенности дороги. Передние и задние светодиодные указатели поворотов функционируют в режиме бегущей строки, что позволит автомобилю эффектно выделяться на дороге.

3. Электронное зеркало заднего вида



Яркой технической новинкой обновленного Alphard стало электронное салонное зеркало заднего вида. Оно имеет два режима работы: режим обычного зеркала и электронный режим экрана, на который проецируется изображение с задней камеры. Камера расположена в салоне автомобиля на стекле пятой двери, в зоне работы стеклоочистителя. Электронное зеркало заднего вида обеспечивает больший угол обзора, эффективнее работает в темное время суток и при плохих погодных условиях, а также предотвращает ослепление водителя фарами попутных автомобилей.

4. Роскошные кресла Оttoman во всех комплектациях





Toyota Alphard, идеально подходящий для дальних путешествий, в 2018 году стал еще комфортнее. Теперь все версии автомобиля комплектуются тремя креслами Ottoman – двумя в среднем ряду и одним для правого переднего пассажира.

5. Модернизированный 3,5-литровый V6, развивающий 300 л. с.

На российском рынке обновленный Toyota Alphard оснащается 3,5-литровым бензиновым двигателем V6 (заводской индекс 2GR-FKS), который смело можно назвать самым передовым атмосферным двигателем Toyota. Благодаря применению системы подачи топлива D-4S с двумя форсунками (одна распределенного, другая непосредственного впрыска) на каждый цилиндр и системе изменения фаз газораспределения VVT-iW с широким рабочим диапазоном, мощность двигателя удалось повысить с 275 л. с. до 300 л. с., а показатель крутящего момента с 340 Нм до 361 Нм.

6. Новая 8-ступенчатая АКП



Вместе с наиболее совершенным атмосферным двигателем Toyota обновленный Alphard получил новейшую 8-ступенчатую автоматическую трансмиссию Aisin. Alphard – вторая после Highlander модель Toyota на российском рынке, оснащенная этой коробкой передач. Новая АКП не только компактнее и легче 6-ступенчатого автомата предыдущей версии Alphard, но и отличается расширенным диапазоном передаточных чисел. Внушительное расширение диапазона блокировки гидротрансформатора гарантирует превосходную связь “по педали”. На нажатие акселератора автомобиль реагирует именно так, как ожидает водитель, то есть без задержек и запаздываний. Диапазон передаточных чисел расширен в сторону низких передач для прибавки “городской” динамики на сравнительно невысоких скоростях. Большее число передач позволяет плотнее использовать потенциал двигателя.

7. Шумоизоляция, улучшенная по всем направлениям



Усовершенствованная пятислойная шумоизоляция моторного отсека эффективно поглощает шумы двигателя и трансмиссии, а передние подкрылки, частично изготовленные из плотного войлока, и на 35 % более плотный пластик задних подкрылок изолируют салон от дорожного шума. Модернизированный дизайн стоек наружных зеркал отводит набегающий поток воздуха от бокового стекла, существенно повышая акустический комфорт салона.

8. Превосходная подготовка к суровой российской зиме



Обновленный Alphard отлично подготовлен к суровым условиям российского климата. Зимний пакет включает зеркала заднего вида с обогревом, подогрев передних и задних сидений, электрообогрев рулевого колеса и лобового стекла в зоне покоя стеклоочистителей, а также потолочные воздуховоды в задней части салона.

