Цены на нефть пошли вниз из-за укрепления доллара

Цены на нефть показывают небольшую положительную динамику. Однако новый отскок индекса доллара от минимальных отметок вновь повсеместно стал исправлять динамику долларовых цен, передает Прайм.

Укрепление доллара в свою очередь повлекло снижение нефтяных цен. Специалисты в этой связи напоминают о резком наращивании Соединенными Штатами добычи сланцевой нефти в США, что напрягает конкурентов и производит впечатление на рынок.

Отмечается, что по заявлению министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи, ОПЕК планирует в следующем месяце провести в этой связи встречу с производителями сланцевой нефти США.

Экономическое обозрение: Цены на нефть. Шейхи такого не ожидали