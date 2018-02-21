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Москва, 22.02.2018

Цены на нефть пошли вниз из-за укрепления доллара

«Expert Online» 2018

Цены на нефть показывают небольшую положительную  динамику. Однако новый отскок индекса доллара от минимальных отметок вновь повсеместно стал исправлять динамику долларовых цен, передает Прайм.

Укрепление доллара в свою очередь повлекло снижение нефтяных цен. Специалисты в этой связи напоминают о резком наращивании Соединенными Штатами добычи сланцевой нефти в США, что напрягает конкурентов и производит впечатление на рынок.

Отмечается, что по заявлению министра энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи,  ОПЕК планирует в следующем месяце провести в этой связи встречу с производителями сланцевой нефти США.

Экономическое обозрение: Цены на нефть. Шейхи такого не ожидали

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