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Москва, 22.02.2018

Ученые установили, что является основной причиной слабоумия

«Expert Online» 2018

Западные учёные в ходе крупнейшего исследования выяснили, что является основным предотвращаемым фактором риска развития всех видов слабоумия.

Изучив около 60 тыс. случаев ранней деменции (возраст больных до 65 лет), исследователи пришли к выводу, что основная причина слабоумия – неумеренное употребление алкоголя, пишет журнал The Lancet Public Health.

При этом отмечается, что более 50% исследуемых (страдающих деменцией) с юношеского возраста злоупотребляли алкоголем. Несмотря на то, что большинство людей с деменцией были женского пола, среди страдавших от раннего слабоумия было 65% мужчин.

Кроме того, в исследовании отмечается, что алкоголизм оказался связан с другими факторами риска развития слабоумия — диабетом, повышенным давлением, курением и депрессией.

Учёные уже заявили, что полученные результаты поспособствуют более тщательной работе с пьющими людьми с целью предотвращения у них наступления раннего слабоумия.

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