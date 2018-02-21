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Москва, 22.02.2018

В ЕС договорились о продлении антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Послы стран, которые являются членами ЕС, согласовали продление санкций в отношении граждан РФ и российских компаний. При этом отмечается, что санкции продлены ещё на 6 месяцев, передаёт ТАСС.

По данным агентства, которое ссылается на свои источники, теперь соответствующее решение должно быть формально одобрено Советом Евросоюза.

Также сообщается, что нынешние ограничения ЕС призваны способствовать выполнению Минских соглашений и не являются самоцелью.

В свою очередь посол ЕС в России Маркус Эдерер подчеркнул, что пока Брюссель не планирует координировать свои санкционные действия с законом США CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций) «Кремлёвским докладом».

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