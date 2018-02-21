В Кремле назвали дату послания президента Федеральному собранию

Дмитрий Песков – глава пресс-службы российского лидера – сообщил журналистам, когда состоится послание президента России Федеральному собранию.

По его словам, послание будет оглашено 1 марта 2018 года, предаёт РИА Новости.

При этом раскрывать детали послания Песков отказался. «Вопрос неуместный», - подчеркнул пресс-секретарь Путина, добавив, что о дате послания было известно ещё накануне.

Согласно Конституции РФ, глава государства ежегодно выступает с посланием к Федеральному собранию, рассказывая положении дел в стране. В 2017 году Владимир Путин впервые с таким посланием не выступил. Тогда некоторые СМИ предположили, что выступление решено было перенести ближе к президентским выборам, назначенным на 18 марта.

Выборы 2018: Предвыборная программа Владимира Путина