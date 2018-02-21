В Крыму назвали главное преимущество отдыха на полуострове

Главным аргументом за выбор местом отдыха Крыма, а не зарубежного курорта, является безопасность и своевременность оказания медпомощи, сообщил в кулуарах форума «Открытый Крым» министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

«Серьезный довод для отдыха с детьми в Крыму – безопасность. Некоторые территории за рубежом, которые сейчас открываются, я бы назвал рискованными в этом смысле. Крым здесь надежно защищен», – цитирует РИА новости министра.

Чиновник отметил, что при возникновении форс-мажорных обстоятельств при отдыхе с маленькими детьми, в Крыму не будет сложностей при получении медицинской помощи.

«Не дай бог оказаться с больным ребенком за границей. Страховки, непонятные медицинские услуги, медикаменты плюс большие переплаты», – считает Волченко.

Напомним, вчера, 20 февраля в Крыму начал свою работу форум «Открытый Крым». На выставке в Симферополе свыше 200 турфирм расскажут о качестве и доступности отдыха на полуострове.

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