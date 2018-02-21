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Москва, 22.02.2018

В Москве ожидаются аномальные морозы, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности

«Expert Online» 2018

На Москву надвигаются сильные морозы. Уже в ночь на четверг температура воздуха в столичном регионе опустится до 22 градусов ниже нуля.

Днём 22 февраля ожидается около 10 градусов мороза, к ночи вновь похолодает до минус 22-24 градусов. Аномальные морозы - днём (минус 12-14) и ночью (минус 22-24) продержатся все выходные. При этом 25 и 26 февраля будет холоднее ещё на 3-4 градуса, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на информацию Гидрометцентра России, в связи с наступлением периода аномальных морозов в Москве и области с четверга объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности.

Напомним, шкала цветовых кодов метеоопасности в России включает четыре уровня. «Зеленый» – говорит о том, что опасных явлений не ожидается, «жёлтый» – объявляют при потенциально опасных погодных условиях (осадки, грозы, высокие или низкие температуры). При «оранжевом» уровне погодные условия представляют реальную опасность для жителей. «Красный» – объявляют в том случае, если погодная аномалия может привести к человеческим жертвам и вызвать серьезный материальный ущерб.

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