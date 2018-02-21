В отделениях Сбербанка могут открыть «исламские окна»

В самое ближайшее время в отделениях Сбербанка могут открыться так называемые «исламские окна».

Как рассказал заместитель председателя правления крупнейшей в России кредитной организации Олег Ганеев, в таких окнах клиенты банка будут обслуживаться по нормам партнёрского банкинга, учитывающего требования ислама, передаёт «Интерфакс».

Кроме того, Ганее отметил, что это одна из целей кросфункциональной рабочей группы в банке - выйти на то, чтобы где наиболее ярко будет выражена потребность физических лиц, будут открываться такие «исламские окна».

«Там, где будет спрос», - подчеркнул зампред правления Сбербанка.

Он также рассказал журналистам, что с ЦБ РФ сейчас обсуждается вопрос создания «регулятивной песочницы» для партнерского (исламского) финансирования. При этом топ-менеджер напомнил, что «исламские окна» в России уже функционируют в других финансовых институтах Башкирии, Татарстана и Чечни.

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