1 апреля управляющим компаниям станет не до шуток

Сомнения остаются, но...

Как заявил глава Минстроя Михаил Мень, законопроект, предоставляющий возможность прямой оплаты коммунальных услуг поставщикам ресурсов, будет принят в марте и заработает с 1 апреля 2018 года.

Ранее Владимир Путин высказал мнение, что необходимо «отрезать» управляющие компании от «денежного потока», так как они не всегда своевременно и в полном объеме расплачиваются в том числе с ресурсоснабжающими организациями (РСО). Теперь «у людей абсолютно добровольный будет выбор, они могут на общедомовом собрании принять решение, переходить или не переходить на прямое взаимодействие с ресурсоснабжающей организацией», отметил Михаил Мень в интервью «Российской газете». Но тем не менее, как он сообщил там же, базовой остается схема, при которой договоры ресурсоснабжения с жителями заключают управляющие компании.

Законопроект о внесении изменений в Жилищный Кодекс в части прямых расчетов с населением, по имеющейся информации, недавно получил отрицательное заключение Главного правового управления Администрации президента РФ, напоминает управляющий партнер компании «Право и бизнес» Александр Пахомов. У ГПУ было много замечаний к законопроекту, удалось их снять или нет — пока не известно. Переход РСО на прямые расчеты с 1 апреля весьма сомнителен, но, учитывая заявление Михаила Меня, возможно министерству удалось учесть замечания ГПУ.

Денежный поток пустили на самотек

Ресурсоснабжающие организации крупных энергетических холдингов, таких как Квадра, Интер РАО, уже несколько лет добиваются перехода на прямые расчёты с населением, отмечает эксперт. Это во многом поможет решить сбытовым компаниям проблемы возникновения дебиторской задолженности перед РСО, поскольку деньги от конечных потребителей, осев в управляющих компаниях, просто не доходили до поставщиков тепла или электроэнергии. Зачастую такие управляющие компании менялись каждые полгода вместе с деньгами населения.

Грядущие изменения в сфере частных вопросов ЖКХ создадут условия для более прозрачного формирования этого рынка. По сути, такой законопроект принят по причине невозможности и дальше пускать на самотек деятельность недобросовестных управляющих компаний в регионах и крупных городах.

Ужасы нашего городка

Как напоминает Александр Пахомов, пользователи услуг будут делать выбор, кому же им платить (управляющим компаниям за посредничество, или напрямую поставщикам), в ситуации, когда только за один второй квартал 2017 года общий объем дебиторской задолженности в сфере ЖКХ в стране превысил 1 триллион 240 млрд рублей. Из них большая часть, правда, долги самих пользователей услуг. Но сумма задолженности со стороны самих управляющих компаний даже на этом фоне выглядит впечатляющей: речь идет о 250 млрд рублей, которые УК собрали с жителей домов, но не перечислили на счета ресурсоснабжающих компаний.

Таким образом, законопроект в первую очередь призван ликвидировать условия, при которых эти долги образуются. С другой стороны, закон предполагает, что на базовом уровне схема оплаты через УК по-прежнему сохраняется, но жильцам дается возможность самостоятельно решать — продолжать сотрудничать с УК или переходить на собственное взаимодействие с поставщиками. При этом есть важная оговорка: в домах, где УК имеют высокий уровень просрочки по оплате услуг ресурсоснабжения, такая мера, как расторжение договоров с УК будет применяться автоматически. И тогда гражданам в любом случае будет необходимо в скором времени проводить собрания и решать, выбирают ли они другую УК или переходят на вариант самообслуживания?

Старшие по апрелю

Поскольку, указывает Александр Пахомов, бизнес УК в любом случае подразумевает сбор определенной комиссии, переход на личный контакт с поставщиком позволит жителям немного сэкономить. С другой стороны, большинство людей вряд ли знакомы с подробностями оформления таких взаимоотношений, то есть в любом случае все организационные вопросы будут переложены на старших по дому или подъезду.

От их активности и ответственности фактически зависит, будут ли проведены все необходимые мероприятия по перезаключению договоров на поставку и установку новых приборов учета. К сожалению, добавляет Александр Пахомов, полное взаимопонимание и активность самих собственников наблюдается не во всех домохозяйствах, поэтому в первое время эффект от действия закона скорее всего будет малозаметен. И все же, недобросовестные УК имеющие высокие задолженности потеряет своих клиентов и на их место придут новые более ответственные.

Основная цель такого перехода – внести прозрачность в порядок оплаты коммунальных услуг, полагает юрист отдела по работе с управляющими компаниями и ТСЖ Heads Consulting Илья Шахмейстер. На сегодняшний день управляющие компании, самостоятельно не оказывая данные услуги, фактически выступают посредниками между жильцами и ресурсоснабжающими организациями. В случае заключения прямых договоров управляющие компании больше не смогут искусственно накапливать долги за коммунальные ресурсы, а потребители будут напрямую оплачивать коммунальные услуги ресурсоснабжающим организациям, что, в свою очередь, существенно упростит порядок взаиморасчетов в сфере ЖКХ.

Данная законодательная инициатива уже обсуждалась ни один год, и наконец-то в конце прошлого года законопроект был принят в первом чтении, напоминает Илья Шахмейстер. В случае принятия указанного закона положительные изменения затронут всю сферу ЖКХ: для потребителей размер платы не изменится, однако они будут уверены, что их денежные средства дойдут в полном объеме до первичных поставщиков коммунальных услуг.

Потребителям будет выгодно перейти на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями именно в тех домах, где недобросовестные управляющие компании накопили наибольшее количество долгов, уверен юрист. Предложенный законопроект предполагает, что переход на прямые договоры будет возможен при одновременном наличии двух условий: имеющаяся задолженность управляющей компании перед ресурсоснабжающей за неоплаченные коммунальные ресурсы, а также принятое в установленном законом порядке решение общего собрания собственников по указанному выше вопросу.