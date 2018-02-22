Несмотря на то, что синьор Сильвио не может возглавить правительство, именно он, не исключено, станет тем серым кардиналом, который будет руководить политикой Италией из-за кулис.

В первое весеннее воскресенье, 4 марта, десятки миллионов итальянцев придут на избирательные участки. Выборы в парламент Италии – главное политическое событие года в Европе. Во-первых, Италия – третья экономика еврозоны, а во-вторых, на Апеннинах популисты попробуют в очередной раз взять власть. Причем, шансы их оцениваются значительно выше, чем на прошлогодних выборах во Франции и Германии.

Выборы пройдут по новому избирательному закону, принятому парламентом в октябре прошлого года. Его главное отличие в предпочтении, отдаваемом всевозможным коалициям и союзам. Новшество явно направлено против «Движения пять звезд», которое после недавнего ухода Беппе Грилло возглавляет 31-летний Луиджи Ди Майо. Дело в том, что популисты, по крайней мере, до сих пор наотрез отказывались от союзов и коалиций. Эта «принципиальность» понижает их шансы на победу несмотря на то, что «Пять звезд» являются самой популярной политической партией на полуострове. Не удивительно, что лидер «Пяти звезд» называет закон «смертельным ударом по демократии».

Впрочем, Ди Майо не так давно уже произвел фурор, заявив, что в случае высоких результатов на выборах он, возможно, и рассмотрит возможность создания коалиции с партиями, наиболее близкими к ним по политическим взглядам. Тем не менее, 4 марта «Пять звезд» будут бороться в одиночку с право- и левоцентристской коалициями. Правоцентристская коалиция состоит из партии «Вперед Италия!», возглавляемой 81-летним Сильвио Берлускони, который четыре раза был премьер-министром Италии. Вместе с главной правой партией Италии за победу будут бороться националистические правые партии: «Лига Севера» во главе с Маттео Сальвини, позиции которой сильны на промышленно развитом севере, и «Братья Италии» во главе с Джорджией Мелони, входившей в состав последнего правительства Берлускони. В коалиции также состоит небольшая правоцентристская партия «Мы с Италией», возглавляемая Маурицио Лупи.

Главной силой левоцентристской коалиции является правящая сейчас Демократическая партия во главе с экс-премьером Маттео Ренци. Позиции демократов особенно сильны в центре страны, среди пожилых избирателей и образованных итальянцев. В левую коалицию входят еще три партии: «Больше Европы», «Вместе Италия» и «Популярный гражданский список».

Отличительной особенностью выборов в Италии всегда было отсутствие явного фаворита. Сейчас, если бы выборы проходили по старому избирательному закону, традицию могли бы нарушить популисты из «Пяти звезд». Они – явные фавориты среди партий. Согласно последним опросам, за популистов готовы проголосовать 28,5%. Это больше не только чем у Демократической партии с ее 22%, но и у всей левоцентристской коалиции, которая имеет 27,8% голосов избирателей. Однако популисты довольно много уступают правым, которым собираются отдать голоса 38,5% избирателей. Правда, «Вперед, Италия» и «Лигу Севера» они существенно опережают в «индивидуальном» зачете. У партий Берлускони и Сальвини 16,5 и 14,5% соответственно.

Еще один существенный фактор, не позволяющий назвать явного фаворита, кстати, тоже типично итальянский, состоит в том, что порядка 30% итальянцев, имеющих право голоса, еще не определились с выбором. В Италии нередко бывает, что избиратели принимают окончательное решение уже на избирательном участке или даже в кабинке для голосования. По некоторым данным, к таким «нерешительным» относится едва ли не каждый десятый итальянский избиратель.

При всех раскладах маловероятно, что какая-то партия или коалиция наберет достаточное для самостоятельного формирования правительства количество голосов. Это значит, что придется договариваться о правящей коалиции. И Ренци, и Берлускони уже неоднократно высказывались против наиболее логичного варианта: коалиции правых и левых. Тем не менее, их помощники вероятности такого союза не исключают.

В Брюсселе, конечно, очень внимательно следят за тем, что происходит на Апеннинах, и как огня боятся прихода к власти популистов, не скрывающих своего отрицательного отношения не только к евро, но и к Евросоюзу. Новый закон, казалось бы, свел шансы «Пяти звезд» на победу к минимуму. Тем не менее, расслабляться рано, потому что возможны самые невероятные неожиданности. «Пять звезд», к примеру, могут создать правящую коалицию с «Лигой Севера» и «Братьями Италии», которые тоже скептически относятся к евро и НАТО и придерживаются такой же жесткой позиции по отношению к мигрантам. «Лига» и «Братья» входят в коалицию с Сильвио Берлускони, но единства между союзниками нет. Главные участники правой коалиции: «Вперед, Италия» и «Лига Севера» борются за право считаться главной правой партией Италии. Их лидеры не отрицают наличие многочисленных разногласий, но утверждают, как заявил в одном из интервью Сальвини, что объединяет их больше, чем разъединяет.

Кстати, пятый раз возглавить правительство синьор Сильвио в случае победы правых не сможет. В 2013 году суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов и запретил в течение шести лет занимать выборные должности. Так что стать премьер-министром он сможет не раньше 2019 года.

Что касается избирателей, то их больше всего интересуют мигранты и, конечно же, экономика. Здесь в первую очередь следует вспомнить об астрономическом долге Италии, составляющем 2,3 трлн евро (132% от ВВП). Итальянская экономика растет, кстати, последние 14 кварталов, но так медленно, что при нынешних темпах для того, чтобы вернуться к предкризисным показателям, понадобятся… 6 лет. Не удивительно, что итальянская экономика на последнем месте в еврозоне по темпам роста. К многочисленным экономическим бедам следует добавить и по-прежнему высокую безработицу на уровне 11%. Поэтому не приходится удивляться резкой потере популярности демократов, которые стоят у власти последние пять лет.

В Москве в отличие от Брюсселя за выборами в Италии следят, конечно, внимательно, но без особых волнений. Дело в том, что пророссийские настроения в Италии сильнее, чем в других крупных европейских странах. Причем, не только среди бизнесменов и обывателей, но и среди политиков. Все главные партии: и демократы, и популисты, и правые Берлускони и Сальвини в разной, конечно, степени выступают за отмену или смягчение санкций против России. Но конечно, наиболее выгодной для Кремля была бы победа правоцентристской коалиции, потому что личная дружба между Сильвио Берлускони и Владимиром Путиным ни для кого не секрет. Кстати, сам синьор Сильвио в победе, похоже, не сомневается.

«Я практически уверен в результате выборов,- заявил он в среду на митинге своих сторонников в Риме.- Я сформирую правительство с правоцентристскими союзниками».