Рост доходности облигаций США заставил инвесторов нервничать

Вчера американские индексы вновь продемонстрировали спад, завершив период роста, который продлился шесть торговых сессий. Фондовому рынку США предстоит испытать на себе всю силу удара от роста доходностей облигаций, и более серьезные испытания еще только предстоят, считают аналитики Morgan Stanley. «Это закуска, а не основное блюдо», – цитирует Прайм стратегов Morgan Stanley во главе с Эндрю Щитсом мнение о коррекции конца января – начала февраля.

При этом отмечается, что ключевой рост доходности облигаций не выходит за пределы диапазона в течении пяти лет, хотя и оказался болезненным испытанием для инвесторов на фондовом рынке. Также аналитики предупреждают, что рост инфляции может негативно сказаться на котировках акций, но при увеличении доходов компаний от роста цен, данный факт будет иметь в худшем случае нейтральный эффект.

При этом, котировки акций могут пострадать сильнее на фоне ожидания инвесторами ужесточения политики ЦБ и выхода реальной доходности облигаций из диапазона, где они пребывают в последние пять лет, считают аналитики Morgan Stanley.

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