Иммерсивная выставка американского художника Андроида Джонса «Самскара» продлится до конца марта

В честь теплого приема иммерсивного проекта «Самскара» в столице организаторы продлят выставку, а художник лично посетит Россию. С 22 по 26 февраля «цифровой алхимик» посетит Москву. Андроид Джонс проведёт мастер-классы цифровой живописи, а также в рамках концертной программы арт-перфомансы — создание шедевров в сопровождении электронной музыки. Главным событием станет межгаллактическая вечеринка Intergalacic Party с участием мастера. Приезд Андроида Джонса будет ознаменован обновлением экспозиции интерактивными инсталляциями российских художников – интерактивная фотозона «Симбиоз» от студии Kuflex, где зритель перевоплотится в удивительное биоморфное существо; со-основатель студии интерактивного дизайна Peremirie и Superdesigners – Вадим Миргородский презентует «Lasso», инсталляция визуализирует кокон человеческого существа, упоминания, о котором часто встречаются в мифологиях древних народов; лаборатория МГУ подготовила пролеты на дельтаплане во виртуальным мирам Андроида; победитель Сontemporary Art Projection Mapping Competition – 2017 Саша Портнов примет участие в оформлении пространства видео меппингом, а студия «360АРТ» подарит гостям возможность унести часть экспозиции домой – виртуальное шоу «Самскара» в формате 360 теперь можно скачать к себе на телефон. Кроме того, выставку пополнят 10 новых работ художника, знакомство с экспозицией возможно теперь с помощью аудиогида. Приезд художника ознаменует новый весенний формат событий на выставке – воркшопы и образование в сфере искусства, технологий, сверхинтеллекта, которые стартуют в марте 2018.

«Выставка задумывалась как временный проект, в январе работы художника увидело более 15 тысяч московских зрителей, – рассказывает куратор проекта Виталий Цветков. – Мы рады позитивной реакции московской публики и по просьбам посетителей, мы продлеваем выставку на два месяца».

Андроид Джонс начинал свою карьеру на студии Джорджа Лукаса Industrial Light and Magic. Всемирное признание он получил благодаря своим масштабным инсталляциям на фестивале Burning Man, интерактивным проекциям на здания Сиднейской оперы и Empire State Building, созданию обложек альбомов для групп Papa Roach и Bluetech и оформлению прощального тура группы Grateful Dead.

«Электроминеральные» работы Андроида Джонса представлены в Москве в 9 различных формах: от видео-инсталляций и цифровых полотен, до динамических скульптур и полнокупольных фильмов, а благодаря интерактивным приложениям Microdose VR объемный купол кинотеатра стал цифровым холстом, на котором перформеры создают картины на глазах у зрителей. Его последняя сенсационная работа – иммерсивная инсталляция «Самскара» в формате полного погружения с использованием технологии Full Dome – была создана в сотрудничестве с российской студией «360АРТ» и получила множество призов международных арт-фестивалей, среди которых Immersive Film Festival (Португалия), Fulldome Festival Jena (Германия) и Fiske Fest (США).

Экспозиция продлится до 31 марта 2018 года. Программа лекций, мастер-классов и шоу доступна на сайте проекта – samskara.pro.

Программа мероприятий с Андроидом Джонсоном

22 февраля

13.00-15.00 Пресс показ выставки

23 февраля

15.00-17.00 Workshop от художника (Стоимость билета: от 7000 руб. до 12000 руб.)

20.00-02.00 Intergalactic Party с участием художника (Стоимость билета: от 3000 руб. до 5000 руб.)

24 февраля

15.00-17.00 Workshop от художника (Стоимость билета: от 7000 руб. до 12000 руб.)

25 февраля

12.00 – 14.30 Digital Art sessions

15.30 – 18.00 Digital Art sessions

19.30 – 22.00 Digital Art sessions

(Стоимость билета: от 3000 руб. до 5000 руб.)

Иммерсивная выставка цифрового искусства «Самскара»

Центр дизайна Artplay, Нижняя Сыромятническая улица, 10 строение 3, 6 этаж

Билеты на сайте: samskara.pro

Билеты от 500 до 950 рублей

Вт-Вс: 12.00-22.00, Пн: выходной

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