Керленгист Крушельницкий будет дисквалифицирован

Керлингист Александр Крушельницкий, чьи пробы А и В оказались положительными, вероятнее всего, будет дисквалифицирован на два года, сообщает Inside the Games.

Только что из Спортивного арбитражного суда пришло официальное подтверждение об отмене слушаний по российскому спортсмену. Накануне спортсмен отказался от участием в слушаниях, сочтя их бесполезными и признав факт нарушения антидопингового законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, что Анастасия Брызгалова и Крушельницкий вернут медали в дабл-миксте. «Суд в любом случае принял бы решение лишить нас медалей. Но поскольку мы действительно признаем тот факт, что в его допинг-пробе был обнаружен мельдоний, медали, соответственно, отдаем», - рассказала Валентина Паринова в эфире телеканала "Россия-1".

Ранее слушания по делу Александра Крушельницкого выездной панели CAS в Пхёнчхане были запланированы на 8 утра по московскому времени 22 февраля.

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