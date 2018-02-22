МИД РФ рассказал, кого не допустят на выборы

Дипломаты США и работники американских загранучреждений в России не будут допущены в качестве наблюдателей на предстоящих выборах президента РФ, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление замглавы МИДа РФ Сергея Рябкова.

«Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 году сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано», - сообщил дипломат, добавив, что уведомления о решении РФ было разослано во все дипконсульства США.

При этом Рябков добавил, что правила не коснутся граждан США, включенных в состав миссии бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами.