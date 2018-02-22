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Москва, 22.02.2018

МОК намерен снять запрет на российский флаг

«Expert Online» 2018

Решение о допуске российских спортсменов на церемонию закрытия Олимпийских игр 2018 в Южной Корее под флагом России будет принято МОК за сутки до начала мероприятия, в субботу, 24 февраля. Ожидается, что это решение будет положительным, поскольку за это выступает большинство членов МОК, пишут «Известия» со ссылкой на высокопоставленный источник в Международном олимпийском комитете. Отмечается, что «прецедент с Александром Крушельницким не должен повлиять на ситуацию».

«В МОК понимают, что это станет важным шагом к тому, чтобы выстроить отношения с Россией с чистого листа. Многие члены организации полагают, что российская делегация с ответственностью подошла ко всем требованиям МОК и считают справедливым вернуть им флаг», - сообщает источник издания.

Однако среди членов МОК есть и противники появления российского флага на церемонии закрытия Олимпийских Игр 2018. Отмечается, что положительную роль в принятии решения о снятии запрета повлияла выплата МОК Россией 15 миллионов долларов штрафа за дисквалификацию ОКР.

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