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Москва, 23.02.2018

МОК решил спасти Крушельницкого

Обновлено 17:30 22.02.2018 «Expert Online» 2018
  • МОК решил спасти Крушельницкого
Валерий Шарифулин/ТАСС

Международный олимпийский комитет (МОК) помог российскому керлингисту Александру Крушельницкому избежать пожизненной дисквалификации.

Накануне наш олимпиец, в допинг-пробе которого был обнаружен мельдоний, а также глава Федерации кёрлинга России (ФКР) Дмитрий Свищёв встречались представителями МОК и Всемирного допингового агентства (WADA), передаёт Telegram-канал Mash.

Согласно достигнутым договоренностям, дело Крушельницкого не будет рассматриваться в спортивном арбитражном суде (CAS), а бронзовая медаль, выигранная Александром Крушельницким и Анастасией Брызгаловой, перейдет занявшим 4-е место норвежцам.

При этом результат наших керлингистов в миксте официально аннулирован, а в результатах напротив российского дуэта стоит обозначение DQB, то есть «дисквалифицированы за неспортивное поведение», уточняет «Спорт-Экспресс».

Также известно, что пожизненная дисквалификация будет заменена временной, длительность которой определит Международная федерация керлинга.

Кроме того, у россиянина остаются шансы на возвращение награды, если Следственный комитет РФ сумеет доказать, что мельдоний попал в его организм случайно или по чьему-то злому умыслу.

Ранее сообщалось, что керлингист Александр Крушельницкий, чьи пробы А и В оказались положительными, вероятнее всего, будет дисквалифицирован на два года. При этом он должен вернуть бронзовую медаль, которую выиграл в паре со своей супругой Анастасией Брызгаловой.

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