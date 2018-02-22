Названы главные злодеи в истории кино

Рейтинг лучших отрицательных персонажей в фильмах о супергероях составили эксперты портала Vulture.

Согласно опросу, который они провели среди постоянных пользователей различных кинофорумов, а также основываясь на мнениях многочисленных кинокритиков, главным суперзлодеем за всю историю мирового кинематографа назван Джокер из легендарного фильма о Бэтмене «Тёмный рыцарь» 2008 года.

Второе место у персонажа «его воздушества» Майкла Джордана — Эрика Киллмонгера из вышедшей в 2018 году картины «Чёрная Пантера».

Замкнула тройку лидеров Женщина-кошка в исполнении Мишель Пфайффер (фильм Тима Бертона «Бэтмен возвращается» 1992 года).

В ТОП-10 лучших отрицательных персонажей также вошли Генерал Зод (Теренс Стэмп) из «Супермена», Локи (Том Хиддлстон) из серии фильмов про Мстителей, а также Джокер в исполнении Джека Николсона в «Бэтмене» 1989 года.

Напомним, ранее сообщалось, что любители кино назвали 100 лучших фильмов всех времён на начало 2018 года.

Согласно опросу, который был проведён журналистами издания Indie Wire, первое место заняла музыкальная картина «Волшебник страны Оз» (1939) режиссёра Виктора Флеминга. Вторую строчку занял «Гражданин Кейн» (1941) режиссёра Орсона Уэллса. На третьем месте расположился фильм ужасов «Прочь» (2017) Джордана Пила.

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