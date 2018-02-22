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Москва, 23.02.2018

ОКР подтвердил выплату 15 млн долларов МОК

«Expert Online» 2018

В Олимпийский комитете России (ОКР) подтвердили информацию о полном выполнении финансовых требований Международного олимпийского комитета (МОК).

Подчёркивается, что 15 млн долларов выплачены в полном объеме. Напомним, выплата данной суммы является одним из условий рассмотрения вопроса о восстановлении членства России в МОК.

Таким образом, все финансовые требования, которые предъявлялись ОКР для снятия временного отстранения, на данный момент выполнены, передаёт ТАСС.

При этом отмечается, что эти деньги должны пойти на развитие международной антидопинговой системы и координацию взаимодействия в этой области между МОК, Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и международными спортивными федерациями.

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