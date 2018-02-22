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Москва, 22.02.2018

Поправки к газовой директиве ЕС не помешают «Северному потоку — 2»

«Expert Online» 2018

По заявлению главы директората по внутренним энергетическим рынкам генерального директората по энергетике Еврокомиссии Клауса Дитера Борхардта новые поправки Еврокомиссии к Газовой директиве Евросоюза, касающиеся работы нынешних и будущих морских участков газопроводов, не запрещают строительство «Северного потока-2». Данное заявление европейский чиновник сделал на слушаниях в комитете Европарламента.

«Мы не запрещаем строительство каких-либо трубопроводов, включая «Северный поток 2». Это должно быть четко сказано», - цитирует польское издание CIRE высказывание Борхардта, который считает, что все трубопроводы, включая проекты из третьих стран, должны подчиняться единым правилам Евросоюза.

Напомним, ранее Еврокомиссия предложила ввести единые правила в энергетическом законодательстве виде поправок к Газовой директиве для применения «не к некоторым, а ко всем газопроводам на территории ЕС».

В свою очередь управляющий директор Nord Stream AG Маттиас Варниг заявил о том, что в случае возможного изменения газовой директивы ЕС, может быть поднят вопрос о компенсации.

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