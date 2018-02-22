Россия запретила поставки молока и сливок из Белоруссии

С 26 февраля в нашу страну запрещён ввоз молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии.

Соответствующее решение принял Россельхознадзор, передаёт агентство экономической информации «ПРАЙМ» со ссылкой на информацию ведомства.

Отмечается, что под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Ранее, с 20 февраля Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий из-за нарушения стандартов.

22 февраля ведомство ввело режим усиленного контроля за продукцией ещё шести предприятий Белоруссии из-за ветеринарно-санитарных нарушений.

Напомним, Россельхознадзор и раньше неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Всего ограничительные меры затронули более 50 белорусских предприятий.

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