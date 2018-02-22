Подписка
Москва, 23.02.2018

Россия запретила поставки молока и сливок из Белоруссии

«Expert Online» 2018

С 26 февраля в нашу страну запрещён ввоз молока и отдельных видов молочной продукции из Белоруссии.

Соответствующее решение принял Россельхознадзор, передаёт агентство экономической информации «ПРАЙМ» со ссылкой на информацию ведомства.

Отмечается, что под ограничения, помимо молока, попали пастеризованные, стерилизованные, концентрированные и сгущенные сливки, молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотки, а также концентрат сывороточного и молочного белка.

Ранее, с 20 февраля Россельхознадзор ввёл режим усиленного контроля за продукцией семи белорусских предприятий из-за нарушения стандартов.

22 февраля ведомство ввело режим усиленного контроля за продукцией ещё шести предприятий Белоруссии из-за ветеринарно-санитарных нарушений.

Напомним, Россельхознадзор и раньше неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по различным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Всего ограничительные меры затронули более 50 белорусских предприятий.

О ситуации в молочной отрасли России: «Молочный парадокс»

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара летит вниз с ускорением
      Курс доллара летит вниз с ускорением
    2. Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
      Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
    3. Американцев будут давить
      Трагедию под Дэйр-эз-Зором в Сирии окутала информационная дымовая завеса из сплетен и пропаганды