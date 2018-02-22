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Москва, 23.02.2018

Синоптики пообещали москвичам «морозное дно»

«Expert Online» 2018

Аномальные морозы, которые пришли в Москву, с каждым днём будут лишь усиливаться и 27 февраля достигнут «морозного дна».

По данным специалистов центра погоды «Фобос», во вторник в Москве и области ожидается до минус 28 градусов. Затем на смену морозам придут сильные метели: к началу календарной весны на столицу выпадет треть месячной нормы осадков. Всё это будет сопровождаться усилением ветра, метелью, ухудшением видимости и заносами на дорогах, предаёт агентство городских новостей «Москва».

Предстоящие праздничные и выходные в Москве, впервые в текущем зимнем сезоне, ознаменуются 20-градусными морозами. Столь низкий температурный режим в конце февраля является следствием влияния гребня арктического антициклона, по периферии которого северные ветры несут порции аномально холодного воздуха с температурным фоном на 10-12 градусов ниже климатической нормы.

В ближайшие выходные будет преобладать облачная с прояснениями погода, обойдётся без существенных осадков. Ночью будет минус 18-23, днём же «всего» минус 14. Всё это будет сопровождаться неприятным северным ветром. При этом атмосферное давление будет меняться мало и составит 755 мм ртутного столба, что на 10 единиц выше положенного.

Но по-настоящему разыграется зима в последнюю неделю февраля – в понедельник станет ещё на пару градусов холоднее, а во вторник под утро столбики термометров опустятся до минус 28 градусов. В светлое время суток, несмотря на солнце и бесснежье, будет 15-20 градусов мороза, что на 16-18 градусов ниже климатической нормы.

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