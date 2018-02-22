США назвали условие отказа от ядерных крылатых ракет

Америка пересмотрит планы по размещению крылатых ракет морского базирования с ядерными зарядами, в случае соблюдения Россией договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (договор РСМД). Информацию озвучил заместитель помощника министра обороны по вопросам ядерной и ракетной оборонной политики Роберт Суфер, который сообщил также, что в новой доктрине США прописана необходимость соблюдения РСМД.

«Если Россия начнет вновь соблюдать РСМД, начнет вести переговоры по сокращениям тактического ядерного оружия, если они изменят свое агрессивное геополитическое поведение на международной арене, то мы можем поговорить о крылатой ракете морского базирования, нам не нужно будет ее размещать», — цитирует РИА новости выступление Суфер на саммите по ядерному сдерживанию в Вашингтоне.

Представитель Минобороны США выразил обеспокоенность наращиванием Россией нестратегического ядерного оружия. Суфер заявил, что США должны «что-то сделать, чтобы ответить на это».

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