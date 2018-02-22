Товарооборот между Россией и Японией за год вырос на 14%

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития РФ – заявил, что в 2017 году товарооборот между Россией и Японией вырос на 14%.

Об этом чиновник рассказал на встрече с представителями японского бизнес-сообщества, которая проходит в Токио.

По его словам, Россия и Япония продолжает двигаться по пути реализации плана сотрудничества из восьми пунктов, который предложил премьер-министр Синдзо Абэ, что и привело к росту товарооборота сразу на 14% по сравнению с 2016 годом.

Кроме того, он отметил, есть положительная динамика по инвестициям, передаёт РИА Новости.

Напомним, Максим Орешкин возглавляет делегацию, в задачи которой входит изучение вопросов производительности труда в Японии. В состав делегации также вошли представители различных министерств и ведомств РФ, представители российских регионов, а также государственных и частных компаний.

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