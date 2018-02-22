ЦБ: россияне отходят от сберегательной модели поведения

Центробанк зафиксировал постепенный отход населения от сберегательной модели поведения.

Положительная динамика остатков средств на депозитах и текущих счетах нефинансовых организаций наряду с восстановлением розничного кредитования на фоне роста реальных заработных плат может служить косвенным индикатором постепенного отхода населения от сберегательной модели поведения, отмечается в январском выпуске обзора «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки».

При этом регулятор указывает на то, что в IV квартале 2017 года рост кредитной активности отмечен по всем направлениям кредитной розницы.

Так, портфель автокредитов за октябрь-декабрь вырос сразу на 5,2%, портфель необеспеченных потребительских кредитов — на 2,9%.

Как подчёркивается в заявлении Банка России, восстановление потребительского сегмента кредитного рынка после спада 2014-2016 годов отражает улучшение настроений населения и служит индикатором роста склонности населения к потреблению.

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