Украина объявила о завершении карательной операции в Донбассе

Виктор Муженко – начальник Генштаба ВСУ – объявил о завершении так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донецкой и Луганской областях страны и изменении формата военной операции в регионе.

Об этом он заявил в интервью «Радио Свобода», выдержки из которого публикует Lenta.ru. По его словам, закон, который 20 февраля был подписан президентом Украины Петром Порошенко, систематизирует задействование ВСУ для выполнения тех задач, которые военнослужащие выполняли в АТО, а также меняет формат основной операции.

Таким образом, как подчеркнул Муженко, АТО будет завершена, и теперь Украина переходит к операции Объединенных сил.

При этом он отметил, что руководство операцией Объединенных сил будет возложено на специально созданный штаб, что по его словам, предполагает чёткую структуру системы управления, подчиненность определенных сил и средств военному руководству, создание объединенного оперативного штаба как основного органа управления этой операцией на территории Донецкой и Луганской областей.

Кроме того, начальник Генштаба ВСУ считает, что изменение формата позволит «более эффективно и в рамках правового поля» задействовать украинских военнослужащих.

Напомним, 20 февраля стало известно, что президент «незалежной» Пётр Порошенко подписал закон о реинтеграции Донбасса. При этом он подчеркнул, что этот документ не нарушает никаких международных обязательств Украины, включая Минские соглашения.

Сразу же после подписания закона украинский лидер поручил главе Минобороны Украины Степану Полтораку и начальнику Генштаба ВСУ Виктору Муженко в самые кратчайшие сроки подготовить предложения об изменении формата силовой операции в Донбассе.

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