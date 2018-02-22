Украина обвинила Россию в незаконной добыче газа в Крыму

Светлана Нежнова – глава украинской компании «Черноморнефтегаз», созданный после национализации в Крыму одноименной компании – заявила, что Россия незаконно добыла более 7 млрд кубометров газа.

По его словам, половина незаконно добытого газа приходится на Одесское газовое месторождение (3,5 миллиарда).

«Поскольку приближаются международные суды, может, Россия будет предпринимать какие-то меры», — цитирует Нежнову РИА Новости.

Кроме того, глава украинской компании «Черноморнефтегаз» подчеркнула, что с 2014 года Россия пробурила на месторождении ещё 11 скважин. Ранее там их было 7.

Напомним, ранее до воссоединения Крыма с Россией «Черноморнефтегаз», снабжающий газом жителей полуострова, принадлежал «Нафтогазу Украины». После референдума парламент республики национализировал имущество этой компании и «Укртрансгаза», владевшего газотранспортной сетью.



