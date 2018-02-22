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Москва, 23.02.2018

В Белоруссии отреагировали на запрет ввоза молока в Россию

«Expert Online» 2018

Белоруссия удивлена решением Россельхознадзора запретить ввоз в Россию молока и отдельных видов молочной продукции из республики.

Как заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии Леонид Маринич. Власти страны в настоящее время пытаются выяснить причины этого, передаёт РИА Новости.

При этом чиновники подчеркнул, что пока не может давать какие-то комментарии по данному вопросу.

Напомним, ранее стало известно, что с 26 февраля Россия запретила поставки молока и сливок из Белоруссии. Такое решение принял Россельхознадзор из-за нарушения стандартов продукции белорусских предприятий.

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