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Москва, 23.02.2018

Власти США объяснили задержку новых санкций против России

«Expert Online» 2018

Процесс подготовки санкций против некоторых граждан России идет не так быстро, как этого хотелось бы представителям Госдепа, из-за юридических сложностей, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на Reuters.

Два источника агентства, имена которых СМИ не раскрывает, не назвали конкретных мер и дат по введению ограничений.

«Процесс принятия санкций — долгий, сложный, неприятный шаг, но когда будут доказательства, и мы будем готовы, санкции будут приняты»,— сообщил собеседник агентства.

Напомним, что ранее спецпрокурор Роберт Мюллер, который ведет расследование по вмешательству России в выборы США, выдвинул официальные обвинения 13 гражданам РФ и трем российским компаниям, посчитав доказанными их «вмешательство в политическую систему США».

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