«Гонка на дно»

Министры финансов крупнейших европейских стран готовы дать отпор Америке, которая своей налоговой реформой нарушает правила ВТО. Они заявили об этом в Брюсселе, где во вторник прошло совещание министров финансов членов ЕС. Финансисты собрались обсудить изменения в налоговом законодательстве, разработанные Дональдом Трампом.

Министр финансов Франции Бруно Ле Мэр, главный европейский борец против IT-гигантов, заявил журналистам, что в первую очередь европейские страны и институты хотят проверить, нарушает ли реформа Трампа в налоговом законодательстве правила ВТО? Если опасения подтвердятся, то Европа примет ответные меры, уверен он.

«Мы придерживаемся мнения, что новая система противоречит правилам ВТО,- сказал Бруно Ле Мэр.- Если наши опасения подтвердятся, то мы будем выбирать ответные меры из очень широкого круга возможностей».

Поддержал коллегу и министр финансов ФРГ Петер Альтмайер: «Если они (ответные меры) понадобятся, то их необходимо принять и выполнить. Конечно, необходимо сначала проверить с юридической точки зрения возможные несоответствия с правилами ВТО. Но в любом случае, мы должны защищать интересы Евросоюза… Мы будем внимательно следить за последствиями реформы для экономики. Мы не хотим, чтобы компании начали переносить свои штаб-квартиры из Европы в Америку, и не хотим перенаправления инвестиционных потоков».

Жалоба в ВТО на США от Европы, если она будет направлена, еще больше обострит отношения между объединенной Европой и Америкой. Напомним, министры финансов пяти крупнейших европейских экономик написали в декабре 2017 года президенту Трампу, пописавшему 22 декабря закон о налоговой реформе, открытое письмо. В нем они обращали внимание на возможные нарушения торговых соглашений, под которыми стоят подписи и представителей США. Нарушение правил ВТО может привести к дискриминации европейских компаний, чего, естественно, не хотят в Старом Свете. Осуществление реформы, считают в Париже, приведет к изменению всего налогового климата в глобальных масштабах.

Министр финансов США Стивен Мнучин ответил на письмо европейских коллег, что американская налоговая реформа просто приводит налоговую систему США в соответствие с налоговыми системами их торговых партнеров и что она основана на глобальных налоговых правилах и законах.

Любопытно, что европейские министры собрались через считанные дни после того, как налоговую реформу, суть которой в снижении налога на прибыль компаний с 35 до 20%, раскритиковала директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард. По ее мнению, это может спровоцировать «гонку на дно», т.е. к безудержному снижению налогов с предприятий и компаний с целью привлечения их к себе в страну, что приведет к сокращению расходов на инфраструктурные проекты, здравоохранение, образование и т.д.

К слову, не только европейские финансисты опасаются негативных последствий налоговой реформы в США. В Китае, например, беспокоятся, что она может отрицательно повлиять на внутренние рынки.

После написания письма главных европейских финансистов прошли два месяца, но Европа до сих пор не выработала общую позицию по этому вопросу. Это наглядно показала встреча министров финансов, проходившая 20 февраля, кстати, за закрытыми дверями. По информации, полученной Politico от источников, которые присутствовали на встрече, большинство выступавших говорили как раз о необходимости единства. Для получения перевеса над США, подчеркивали многие ораторы, ЕС должен действовать как единое целое. Увы, в этом вопросе, как и во многих других, Евросоюзу остается только мечтать об общей позиции.

Наряду с предложениями принять ответные меры на налоговую реформу в Америке раздаются и призывы проявлять сдержанность и осторожность. Так, министр финансов Люксембурга Пьер Граменья предупредил, что европейцам не следует угрожать США, потому что это, по его мнению, «контрпродуктивно». Министр финансов Ирландии Паскаль Донохью призвал не создавать дополнительные проблемы в международной налоговой системе.

Впрочем, и главный возмутитель спокойствия Бруно Ле Мэр вовсе не призывает, по крайней мере, сейчас бросаться в атаку на Вашингтон

«Мы не критикуем право американской администрации снижать ставку корпоративного налога в США,- заявил он в Брюсселе.- Но нас беспокоит, что реформа может привести к двойному налогообложению при проведении отдельных операций и что она нарушает международные правила, определенные ВТО».

Необходимость совещания главных европейских финансистов вызвана тем, что налоговая реформа Трампа уже оказывает серьезное влияние на всю планету. Так, Apple объявил в январе, что после возвращения денег в Америку намерен заплатить 38 млрд долларов дополнительных налогов. Его примеру последовали и другие IT-гиганты. Alphabet, «родительская» компания Google, сообщил в начале февраля инвесторам, что отложил на налоговую реформу 9,9 млрд долларов. Facebook собирается заплатить казне 2,3 млрд долларов. В общей же сложности, активы американских высокотехнологичных компаний за границей оцениваются, по данным Института по налогообложению и экономической политике (ITEP), более чем в 2,6 трлн долларов.

Большинство европейских стран, которые только что вышли из длительной рецессии, надеются сохранить свои системы поддержки населения за счет увеличения налоговой нагрузки на транснациональные компании. В первую очередь, речь идет об IT-секторе, в который входят самые крупные и дорогие компании планеты.

Еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московиси рассказал в Брюсселе, что Еврокомиссия твердо намерена ввести так называемый «цифровой» налог. Бруно Ле Мэр - главный защитник усиления налогообложения таких IT-гигантов, как Google, Apple, Facebook и Amazon (GAFA). Новый налог будет зависеть не от прибыли компаний, как сейчас, а от их доходов. Французского министра поддерживают подавляющее большинство членов ЕС, но его инициатива забуксовала из-за сопротивления ряда европейских стран, таких, как Ирландия и Люксембург.

На совещании в Брюсселе также подчеркивалась необходимость завершения разработки собственной налоговой реформы. В марте ЕК обещает представить ее проект.

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