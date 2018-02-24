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Москва, 26.02.2018

Элитная мебель для кухни: отличительные особенности

«Expert Online» 2018

Все люди хотят пользоваться хорошими вещами и высококачественной мебелью. Особые требования предъявляются к качеству кухонной мебели. При невыполнении этих требований ее придется часто менять.

Элитная мебель для кухни может быть сделана в совершенно любом стиле. Одно из главных требований, предъявляемых к ней, – привлекательный и оригинальный дизайн, убедиться в этом можно на сайте кухонь премиум-класса из Германии http://eggersmann.ru/kuhni/work-s. Обычно используемые для изготовления элитной мебели материалы имеют высокое качество. Их перечень довольно скуден. Самый распространенный и лучший материал – натуральная древесина. Ее главные достоинства заключаются в долговечности и экологичности. Мебель из древесины идеально подходит для создания в помещении по-настоящему уютной обстановки. Самыми престижными являются кухни, сделанные из белой древесины. Они гармонично сочетаются со стилем прованс. Светлая мебель прекрасно смотрится в помещениях небольшой площади, визуально расширяя пространство. Для изготовления элитных кухонь часто используют древесину ясеня, дуба и ольхи. Они удачно вписываются в стили хай-тек, арт-деко, минимализм, кантри.

Самый дорогостоящий способ оформления фасадов кухонных гарнитуров – использование резьбы и инкрустации. Такая мебель производит впечатление роскоши и достатка, указывая на высокий социальный статус владельцев. Для обивки элитной кухонной мебели применяется натуральная кожа. Она гораздо практичнее тканей, поскольку меньше впитывает запахи и влагу. Однако кожаная отделка подходит не ко всем стилям интерьера. К примеру, она несовместима со стилем модерн. В таких ситуациях используется высококачественный текстиль.

Элитная кухонная мебель должна оснащаться соответствующей фурнитурой. Причем это относится не только к ручкам, но и к петлям, выдвижным подъемным механизмам и др. Высоким качеством и долгим сроком службы характеризуется фурнитура, изготовленная европейскими производителями.

Великолепная возможность получить наиболее подходящую для своей кухни мебель заключается в ее изготовлении на заказ. Клиент может совместно с дизайнером разработать проект мебели, полностью отвечающий своим пожеланиям. Такие изделия обладают не только красотой, но и удобством и функциональностью. В кухонном гарнитуре, сделанном по индивидуальному заказу, найдется место для всех имеющихся в доме столовых приборов. Используемые для изготовления такой мебели материалы подбираются в соответствии со стилем покрытия потолка, стен, полов.

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