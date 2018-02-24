Как выбрать переводчика в Китае

В настоящее время рынок услуг переводчиков в Китае перенасыщен. Однако, несмотря на огромное число представителей этой профессии, по-настоящему хороших специалистов среди них немного. Чтобы выбрать подходящего переводчика, нужно определиться с целями использования его услуг.

Возможны следующие ситуации:

Переводчик или, к примеру, гид-переводчики в Шанхае, нужен для прогулок по городским улицам, осмотра достопримечательностей, организации шопинга. Для таких целей высокой квалификации не требуется, поэтому можно воспользоваться услугами самого дешевого переводчика. Им может быть и китаец. Стоимость услуг такого переводчика составит от пятидесяти до восьмидесяти долларов за один рабочий день.

Переводчик необходим для посещения выставки или для проведения деловых переговоров с партнерами. Для решения данных задач желательно воспользоваться услугами российского переводчика, обладающего опытом в переговорах и готового отстаивать интересы своего клиента. Обращаться в таких ситуациях к китайцам крайне нежелательно. Стоимость услуг такого переводчика, в зависимости от уровня его подготовки, составляет от ста до ста пятидесяти долларов за один рабочий день.

Переводчик должен не только прекрасно владеть китайским языком, но и разбираться в микробиологии. Найти такого специалиста очень сложно. Если все же его удастся отыскать, то стоимость его услуг составит не менее трехсот долларов за один рабочий день.

Задавать переводчику вопросы по поводу его профессионального опыта и достижений не имеет смысла, поскольку он может приукрасить свои качества, а проверить правдивость его слов невозможно. Вместо этого надо пообщаться с кандидатом по телефону, задать ему различные вопросы, связанные с его работой, и посмотреть на его реакцию. Большое значение имеют словарный запас и грамотность речи. Некоторые переводчики не могут связать двух слов даже на своем родном языке. Стоимость услуг должна соответствовать их качеству. Высококвалифицированный переводчик не станет работать за небольшие деньги.

Необходимо помнить о том, при проведении переговоров с деловыми партнерами их успешность в значительной степени зависит от переводчика. Лучше всего воспользоваться услугами переводчика по рекомендации. Если такого не нашлось, то придется пользоваться интернетом. Существуют следующие виды вебсайтов, позволяющих решить данную проблему:

Посредники. Это онлайн-ресурсы, содержащие анкеты переводчиков. Они предоставляют возможность выбрать подходящего переводчика и получают доход от оказания посреднических услуг. Никакой ответственности за работу выбранного клиентом специалиста они не несут.

Вебсайты фирм, предоставляющих услуги переводчиков в Китае. Такие фирмы могут иметь собственный штат переводчиков, а также сотрудничать с внештатными переводчиками.

Вебсайты частных переводчиков.

Каждый из перечисленных вариантов имеет свои плюсы и минусы, и при выборе любого из них нужно руководствоваться теми принципами, которые были описаны выше.