Каршеринг в Киеве: особенности и преимущества услуги

В настоящее время одной из главных проблем в крупных российских городах является избыток автотранспортных средств на дорогах, в результате которого постоянно образуются пробки, а полноценное использование общественного транспорта невозможно.

Одним из способов решения данной проблемы является краткосрочная посуточная аренда автомобилей с поминутной или почасовой тарификацией, известная как каршеринг.

Классическая модель каршеринга заключается в парковке машин на множестве автостоянок, расположенных в разных частях города, что обеспечивает максимальное удобство использования данной услуги для клиентов. Оформившему необходимые документы и подписавшему контракт с каршеринговой фирмой клиенту предоставляется возможность использования для личных нужд любого из предлагаемых автомобилей. После окончания указанного в контракте срока машина возвращается на ту же самую автостоянку.

Каршеринг имеет ряд преимуществ перед традиционным прокатом автомобилей. Он обеспечивает большую мобильность, так как автостоянки работают круглые сутки и расположены на всей территории города. Бронирование обычно осуществляется в онлайн-режиме, причем арендодатель имеет возможность с помощью интернет-технологий осуществлять контроль за выполнением условий договора клиентом. В стоимость услуги каршеринга входят расходы на горючее, страховку и сервисное обслуживание автомобиля. Благодаря ее использованию водитель избавляется от лишних трат, связанных с обслуживанием автомашины. Ведь автовладельцам постоянно приходится нести какие-то расходы, связанные с транспортным средством, вне зависимости от частоты и интенсивности его использования, включая покупку страховых полисов, уплату транспортного налога, оплату парковочного места, прохождение технического осмотра и др.

Между тем, статистические данные свидетельствуют о том, что только небольшая доля автовладельцев проводит за рулем не менее десяти часов в неделю. Все остальное время их машины остаются на автостоянках. По этой причине собственный автомобиль для многих владельцев давно стал обузой, от которой они охотно отказались бы при наличии возможности арендовать авто на условиях, обеспечиваемых каршерингом. Кроме того, данная услуга позволяет уменьшить транспортную нагрузку на дороги в условиях мегаполисов. Один каршеринг-автомобиль способен заменить примерно двадцать личных машин.