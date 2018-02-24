Особенности выбора стола для настольного тенниса

Столы для игры в настольный теннис выпускает множество производителей во всем мире.

Они должны соответствовать следующим требованиям:

поверхность должна быть матовой и располагаться строго параллельно полу;

шарик должен отскакивать на одну и ту же высоту на всей поверхности стола (при падении с высоты тридцать сантиметров он должен отскакивать на двадцать три сантиметра);

длина стола должна составлять 2,74 метра, высота – 0,76 метра, ширина – 1,525 метра;

поверхность должна быть окантована по краям белой линией шириной двадцать миллиметров, а каждая половина стола должна быть разделена надвое белой линией шириной три миллиметра.

Существуют несколько критериев классификации теннисных столов. По классу они подразделяются на профессиональные, клубные и любительские. По месту размещения они подразделяются на всепогодные и предназначенные для помещений. По конструкции они подразделяются на складные и разбирающиеся. С широким ассортиментом теннисных столов вы можете ознакомится на сайте https://tenis1.ru/catalog/tennisnye_stoly/.

Для изготовления столешницы и ножек используются самые разные материалы.

Чаще всего столешницы изготавливаются из меламинированной или ламинированной ДСП, реже – из пластмассы и массива древесины. Столешница обычно окрашена в зеленый (под белый шарик) или синий (под желтый шарик) цвет.

Теннисные столы, предназначенные для помещений, чаще всего изготавливают из ДСП толщиной не менее шестнадцати миллиметров. Чем больше толщина ДСП, тем выше класс стола. В соответствии с физическими законами, чем выше плотность, толщина и однородность игровой поверхности, тем более равномерно отскакивает от нее теннисный шарик.

Всепогодные теннисные столы, предназначенные для установки на улице, имеют значительные недостатки в равномерности отскока шарика. Обычно они представляют собой тонкую пластмассовую столешницу, присоединенную по краям к профилю из алюминия. Поэтому возле профиля шарик отскакивает сильнее, а там, где профиль отсутствует, – заметно слабее. Из-за этой особенности технические свойства такого стола значительно занижены. Кроме того, для установки на территориях общего пользования производители предлагают противовандальные теннисные столы.

Чем больше толщина ножек и чем меньше количество узлов трансформации, тем выше устойчивость стола, и соответственно выше его класс. Поэтому вес любительских столов составляет около шестидесяти килограммов, а толщина – шестнадцать-двадцать миллиметров, тогда как вес профессиональных столов составляет более ста килограммов, а толщина – более двадцати двух миллиметров.