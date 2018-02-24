Приобретение земельного участка: основные особенности

Для возведения дома надо выбрать участок земли, отвечающий установленным законом требованиям. Его продавцом может выступать физическое лицо или юридическое лицо.

Покупателю нужно проверить «юридическую чистоту» земельного участка, под которой понимается отсутствие различных обременений, включая залоговые, арендные, сервитутные. Для этого следует подать запрос в территориальный орган Росреестра по месту расположения участка земли или приобрести проверенный земельный участок через агентство недвижимости, например, https://anspb.ru/quicksalearea.php.

Перед приобретением земли для возведения дома следует выяснить ее целевое назначение. В документации должно быть написано, что она предназначается для индивидуального жилищного строительства. Другой возможный вариант – использование земли сельскохозяйственного назначения под дачное строительство. В случае отсутствия подобных записей в документации муниципалитет и компетентные госорганы могут оспорить возведение жилого дома в судебном порядке и добиваться его сноса. Необходимо также уделить внимание наличию правоустанавливающей документации. У владельца земельного участка при покупке нужно потребовать документ, который удостоверяет его право собственности. В свидетельстве должны содержаться сведения об объекте недвижимости, регистрирующем органе, субъекте права. Если в нем нет сведений об обременениях, то лучше убедиться в их отсутствии посредством подачи соответствующего запроса. Перед покупкой земельного участка целесообразно произвести проверку прав владельца на распоряжение им. Необходимо также убедиться в отсутствии ареста, долевой собственности на землю и иных нежелательных правовых состояний.

При выборе участка земли для возведения дома необходимо руководствоваться следующими критериями:

площадь участка;

расстояние до инфраструктурных объектов;

характеристики грунта;

удобные подъезды.

Обе стороны сделки ставят свои подписи в договоре купли-продажи участка земли, составленном в двух экземплярах. Смена собственника фактически происходит при помощи передаточного акта. Для этого требуется обязательная госрегистрация, чаще всего оплачиваемая продавцом. Регистрация сделки в нотариальной конторе необязательна, однако стороны при желании могут для правовой подстраховки воспользоваться услугами нотариуса при оформлении соответствующего договора. Чтобы избежать ошибок при осуществлении столь ответственного дела как покупка земли для жилищного строительства, желательно прибегнуть к услугам опытного юриста или фирмы, специализирующейся на данном виде деятельности.