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Москва, 26.02.2018

«Красная машина» стала золотой

«Expert Online» 2018
  • Момент, когда после броска российского нападающего Никиты Гусева в воротах Данни аус ден Биркен (сборная ФРГ) оказывается третья шайба (саму ее не видно за верхним обрезом фотографии), проложившая нашей сборной путь к победе
Zuma\TASS Joel Marklund

Момент, когда после броска российского нападающего Никиты Гусева в воротах Данни аус ден Биркен (сборная ФРГ) оказывается третья шайба (саму ее не видно за верхним обрезом фотографии), проложившая нашей сборной путь к победе

В тяжелейшей борьбе сборная России по хоккею вернула себе титул чемпиона Олимпийских игр.

Россия – Германия в финале Олимпиады? Это не шутка? Никто не верил, что таким будет состав участников решающего матча хоккейного турнира Пхенчхана. Присутствие в нем российской команды, считавшейся одним из фаворитов еще до начала соревнований, никого не удивило, а вот ее соперника... Немецкая сборная по хоккею невыразимо далека от футбольной бундестим. В Сочи, к примеру, она и вовсе не выступала, в Ванкувере заняла последнее место в групповом турнире, а в Турине-2006 — предпоследнее.

Единственным достижением немцев в олимпийском хоккее была «бронза» в далеком 1976 году, когда в составе сборной выступал мощный нападающий Эрик Кюнхакль. Он втащил команду на пьедестал, забросив четыре шайбы в решающем матче с американцами. 67-летний ныне бомбардир, признанный лучшим хоккеистом Германии XX века, по сей день часто вспоминает о том громадном успехе.

Тренер немцев Марко Штурм провел большую часть своей хоккейной карьеры за океаном, поиграв за «Сан-Хосе Шаркс», «Бостон Брюинз», «Лос-Анджелес Кингз», «Вашингтон Кэпиталз». Возможно, там он и научился обыгрывать канадцев. В полуфинале ОИ-2018 немцы довольно быстро создали себе комфортный задел, преодолеть который действующим олимпийским чемпионам оказалось не по силам.

26 лет и 70 минут на победу

«Красная машина» допустила осечку лишь в самом первом матче, уступив словакам, но затем набрала ход и уверенно покатила к финалу. Соперники оказывали ей довольно слабое сопротивление. Пожалуй, только чехам в полуфинале удалось потрепать нашим игрокам нервы, но в конце концов и они были биты со счетом 3:0.

hock_3.jpeg

Сборная России на Олимпиадах (1994-2018)

Год

1994

1998

2002

2006

2010

2014

2018

Место

4

2

3

5

8

6

1

Вопреки всем прогнозам, финал оказался валидольным. «Красная машина» открыла счет за полсекунды до сирены на первый перерыв после дальнего броска Войнова, но во втором периоде немцы перешли к более активным действиям. В результате им удалось сравнять счет, когда шайба проскользнула под щитком вратаря Кошечкина.

В третьем периоде события развивались с головокружительной быстротой: сборная России вышла вперед – Никита Гусев с острого угла рикошетом от маски голкипера отправил шайбу в сетку, но немцы сравняли счет через 10 секунд! Хоккеисты сборной России очень плохо перекрывали зону перед воротами и были в самом конце поединка наказаны – Мюллер с трех метров расстрелял российского вратаря. До конца матча оставалось 3 минуты 16 секунд! Спустя минуту последовало удаление в команде России.

Возможно, что класс не позволил немцам спокойно доиграть матч в большинстве – они бросились в атаку, надеясь добить соперника. Но россиянам невероятными усилиями удалось добиться вбрасывания в чужой зоне.

Тренер Знарок в отчаянной попытке сравнять счет снял вратаря, выпустив пятого полевого игрока. Трибуны были в шоке, мало кто уже верил, что «красной машине» удастся перевести матч в овертайм. Но после выигранного вбрасывания шайба прикатилась к находившемуся сбоку от ворот Гусеву, и тот с того же угла из очень неудобной позиции забросил ее в ближний угол.

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Овертайм проходил нервно. Российская сборная захватила инициативу, создала несколько острых моментов у чужих ворот. Наши выглядели более собранными и лучше подготовленными физически. Ковальчук в великолепном стиле проскочил к воротам, уложил вратаря, но попал в щиток голкипера. И тут же немцы наказали себя удалением, которое и использовал Капризов, умело завершивший долгий розыгрыш перед немецкими воротами. 4:3!!!

Илья Ковальчук и Павел Дацюк на Олимпиадах (в скобках – заброшенные шайбы)

Игрок

2018

2014

2010

2006

2002

Илья Ковальчук

6(5)

5(3)

4(1)

8(4)

6(1)

Павел Дацюк

6

5(2)

4(1)

8(1)

6(1)

Это была заслуженная, выстраданная победа. Главными ее творцами наряду с ветеранами команды – Ильей Ковальчуком и Павлом Дацюком – стали молодые Никита Гусев и Кирилл Капризов. Автор двух шайб в пхенчханском финале еще не родился, когда российская сборная в последний раз стала чемпионом Олимпиады. В год дебюта на Играх Ковальчука и Дацюка Гусев учился в третьем классе средней школы. Капризову и вовсе 19 лет. Своей игрой они показали, что возрастным лидерам сборной России, с пятой (!) попытки наконец-то выигравшим Олимпиаду, есть достойная смена.

Все-таки хоккей – наша игра, в отличие от футбола. Там пока, так и быть, пусть побеждают немцы.

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