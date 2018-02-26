Алексей Фурсин: Самый крупный в мире образовательный форум для бизнеса «Трансформация» будет проходить четыре раза в год

21 февраля 2018. Крупнейший в мире образовательный форум-интенсив для развития предпринимательских компетенций «Трансформация» будет проходить теперь четыре раза в год, а не один, как в 2017. Об этом заявил руководитель Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы Алексей Фурсин.

«Форум «Трансформация-2. Выход за рубеж» посетило более 25 тыс. московских предпринимателей, которые в течение 2 дней следили за выступлением более чем 40 лучших мотивационных спикеров и бизнес-наставников. Еще полмиллиона предпринимателей следило за онлайн-трансляцией мероприятия», – отметил Алексей Фурсин. Он уточнил, что успех форума среди предпринимателей города стал поводом для того, чтобы проводить мероприятие четыре раза в год, а не один, как это было в 2017. «Кроме того, мы хотим значительно расширить образовательный формат проекта в целом», – сообщил он.

Цель остается прежней – донести до максимального количества столичных предпринимателей полезный образовательный контент в самые сжатые сроки. «Мы будем приглашать на «Трансформацию» наиболее опытных и успешных спикеров и бизнес-наставников», – рассказал Алексей Фурсин. И добавил, что они будут также задействованы в других бесплатных образовательных программах, разрабатываемых Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.

«Рассчитываем на то, что совместно с нашими партнерами мы сможем создать мощную образовательную платформу и придать сильный импульс предпринимательскому сообществу Москвы», – подчеркнул Алексей Фурсин.

Напомним, главный фокус «Трансформации-2» был направлен на развитие бизнеса за границей. В первый день форума прошли четыре панельные дискуссии о том, как выйти на рынки США и Китая. Не остались без внимания темы блокчейн-технологий и цифрового бизнеса. Перед аудиторией выступили председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, основатель «Рыбаков Фонда» Игорь Рыбаков, автор видеоблога «Трансформатор» Дмитрий Портнягин и многие другие видные предприниматели и эксперты. Открывал деловую часть форума Мэр Москвы Сергей Собянин. На сцене СК «Олимпийский» он дал большое интервью ментору и предпринимателю Оскару Хартманну о том, какие возможности для бизнеса предоставляет столица.

Справочно

В Москве зафиксирована наивысшая концентрация субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по России. Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства в г. Москве для них создается современная инфраструктура с соответствующими сервисами и обучающими программами. За 3 года по этим программам прошли обучение более 45 тыс предпринимателей, проведено более 3 тыс обучающих семинаров, более 192 тыс консультаций. За 5 лет выдано более 1,7 тыс субсидий на сумму более 2,2 млрд руб, за 6 лет зафиксировано более 2 тыс обращений в Штаб по защите бизнеса.

Форум «Трансформация-2.Выход за рубеж» проходил в Москве 19-20 февраля в СК «Олимпийский». Организатор форума – Правительство Москвы в лице Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.