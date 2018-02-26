В Поднебесной однопартийная система. Перефразируя известное выражение Чарльза Вильсона: «Что хорошо для General Motors, то хорошо для Америки» на китайский манер, можно сказать: «Что хорошо для КПК, то хорошо для всего Китая». Очевидно, что решения Компартии для Поднебесной закон. Поэтому все так серьезно отнеслись к предложению КПК внести изменения в Конституцию КНР и отменить запрет занимать пост Председателя КНР (президента) более двух раз подряд. О предложении ЦК КПК, собравшегося в самом конце января на пленум для обсуждения внесения поправок в Конституцию, сообщило в воскресенье государственное новостное агентство Xinhua. Накануне, в субботу, этот вопрос обсуждали 25 членов Политбюро КПК.

Предложение китайских коммунистов, которых уже пять лет возглавляет Си Цзиньпин, будет рассматриваться на мартовском заседании Всекитайского собрания народных депутатов (ВСНП), китайского парламента. В следующем месяце в Пекин со всех концов страны съедутся почти три тысячи делегатов. Мало кто сомневается в том, что они единогласно проголосуют фактически за то, чтобы разрешить Си Цзиньпину остаться на посту главы государства и после 2023 года, когда истекает второй срок его президентства. Вне всяких сомнений весенняя сессия ВСПН, которая откроется 5 марта, продлит президентские полномочия 64-летнего Си на второй срок. Напомним, его полномочия на посту Генсека КПК были продлены на второй срок на 19 съезде китайских коммунистов в октябре 2017 года. В Компартии Китая действует негласное правило, по которому партийные лидеры уходят на пенсию по достижении 68-летнего возраста. Для отмены этого неписанного закона вносить изменения в Конституцию не придется.

По мнению подавляющего большинства политологов, предложение об отмене закона о двух сроках на посту президента подряд означает, что Си Цзиньпин, сосредоточивший в своих руках все три самых главных поста в КНР, включая председателя Центрального военного совета, намерен править долго и после 2023 года. Главное объяснение такого решения – укрепление стабильности в огромной стране, где провести глубокие структурные реформы за 10 лет нелегко. Об этом в частности пишет партийное издание Global Times, издающееся на китайском и английском языках: «Отмена ограничения для президента Китая занимать пост не больше двух сроков подряд может помочь сохранить и улучшить систему совмещения трех главных постов в стране».

Коммунисты Китая, также сообщает Xinhua, предлагают внести в текст Конституции КНР и новую теорию товарища Си - «Мысль Си Цзиньпина о социализме с китайскими характеристиками для новой эры». Китайские коммунисты внесли ее в Устав КПК в прошлом году.

Еще одним важным вопросом, которым займутся делегаты ВСНП, будет внесение в Конституцию нового государственного органа – Национальной надзорной комиссии, которая получила беспрецедентные даже для Китая права в борьбе с коррупцией. Среди других дополнений в Конституцию предлагается следующая фраза: «Руководство КПК – основополагающая черта социализма с китайскими характеристиками».