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Москва, 26.02.2018

CAS опубликовал новые данные по допинговому «делу Крушельницкого»

«Expert Online» 2018

В допинг-пробе Крушельницкого обнаружилась концентрация мельдония в 10 раз выше, чем у Шараповой и в 100 раз выше,чем у Поветкина, сообщает «Советский спорт».

Подобные данные опубликовал спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого.

В тексте решения, опубликованном на сайте CAS, указано, что 12 февраля Крушельницкий сдал допинг-пробу, в которой было обнаружено 8069 нг/мл мельдония. Вторую пробу у российского атлета взяли на следующий день, и там концентрация был значительно меньше и составляла 5721 нг/мл.

Отмечается, что проба превосходит концентрацию в пробах других спортсменов России, которые в разное время были уличены в нарушении допинговых правил. Так, у Марии Шараповой концентрация была 890 нг/мл, у Александра Поветкина -  72 нг/мл, у Павла Кулижникова - 0,7 нг/мл.

Напомним, ранее из-за положительных допинг-проб Крушельницкий был лишен бронзы Олимпиады 2018 в керлинге в турнире смешанных пар. 

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