Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник

Курс доллара открыл неделю снижением на фоне падения доходности облигаций США. Рынки ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое было перенесено со среды на вторник по неизвестным причинам. Это событие станет определяющим для дальнейшей динамики американской валюты.

Индекс доллара снижается в понедельник 26 февраля на 0,26% до 89,58. В ходе торгов прошлой недели американская валюта прибавила около 0,9%. Укреплению доллара способствовали рост доходности казначейских бумаг США и растущие ожидания, что политика ФРС станет более жесткой.

Однако от первого программного выступления Пауэлла рынки не ждут большой конкретики, так как сейчас любое неосторожное высказывание, по мнению аналитиков, может привести к резкой реакции на фондовых площадках.

Рубль начал неделю уверенным ростом после повышения кредитного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня, доллар уже дешевле 56 рублей, евро – 69 рублей.

Курс доллара на 10.07 мск понедельника снижался на 58 копеек - до 55,94 рубля, курс евро - на 69 копеек - до 68,94 рубля.

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