Подписка
Москва, 26.02.2018

Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник

Обновлено: 10:10 26.02.2018 «Expert Online» 2018
  • Курс доллара перешел к падению, главная интрига разрешится во вторник
DPA/TASS

Курс доллара открыл неделю снижением на фоне падения доходности облигаций США. Рынки ожидают выступления нового главы ФРС Джерома Пауэлла, которое было перенесено со среды на вторник по неизвестным причинам. Это событие станет определяющим для дальнейшей динамики американской валюты.

Индекс доллара снижается в понедельник 26 февраля на 0,26% до 89,58. В ходе торгов прошлой недели американская валюта прибавила около 0,9%. Укреплению доллара способствовали рост доходности казначейских бумаг США и растущие ожидания, что политика ФРС станет более жесткой.

Однако от первого программного выступления Пауэлла рынки не ждут большой конкретики, так как сейчас любое неосторожное высказывание, по мнению аналитиков, может привести к резкой реакции на фондовых площадках.

Рубль начал неделю уверенным ростом после повышения кредитного рейтинга России агентством S&P до инвестиционного уровня, доллар уже дешевле 56 рублей, евро – 69 рублей.

Курс доллара на 10.07 мск понедельника снижался на 58 копеек - до 55,94 рубля, курс евро - на 69 копеек - до 68,94 рубля.

Курс доллара, новости: Рубль странно отреагировал на глобальное наступление доллара

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы»

    20 февраля 2018 года состоялся круглый стол на тему «ДПМ на модернизацию: проблемы, необходимость, вызовы». Организаторы: «Эксперт» совместно с Агентством стратегических инициатив и с секцией по законодательному регулированию энергоэффективности и энергосбережения Экспертного совета Комитета Государственной Думы по энергетики.

    Зеркало промышленности

    ​Отраслевые выставки – возможность получить представление о состоянии дел в конкретном секторе экономики

    Почему повышение производительности труда персонала – задача номер один?

    Что надо сделать, чтобы большая часть расходов на оплату труда не превращалась в пустую трату денег

    ИНТЕРЛАКОКРАСКА- 2018

    Весь цвет лакокрасочной промышленности с 27 февраля по 2 марта. Более 230 российских и зарубежных компаний презентуют свою продукцию и услуги на ежегодной выставке
    Реклама

    TOP

    1. МОК решил спасти Крушельницкого
      МОК решил спасти Крушельницкого
    2. Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
      Минфин США начал масштабное изъятие долларов с рынков
    3. Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара
      Morgan Stanley вынес вердикт курсу доллара