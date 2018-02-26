ЕС отложил продление санкций против России

Европейский союз отложил принятие формального решения о продлении санкций против некоторых граждан России и юридических лиц, сообщил РИА Новости источник в Евросоюзе.

«Не сегодня, из-за национальной процедуры. Новой даты пока нет», — сообщил собеседник агентства, который добавил, что есть необходимость внутреннего согласования вопроса о санкциях одной из стран-членов ЕС.

Напомним, 21 февраля Комитет постоянных представителей стран ЕС при Евросоюзе (Coreper) согласовал продление санкций против граждан и компаний России и Украины еще на шесть месяцев.

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