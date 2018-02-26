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Москва, 27.02.2018

Глава федерации керлинга России рассказал, как подставили Крушельницкого

«Expert Online» 2018

Дмитрий Свищев – глава федерации кёрлинга России – рассказал, каким образом мельдоний мог попасть в допинг-пробу Александра Крушельницкого.

При этом чиновник обратил внимание на то, что в пробе Крушельницкого оказалось всего 8069 нг/мл милдроната, пишет «Спорт-Экспресс».

По мнению главы ФКР, это был именно вброс таблетки. Свищев обратил внимание на заявление главы Международной федерации лыжного спорта (FIS) Джанфранко Каспера, который сравнил мельдоний с аспирином и призвал прекратить спекулировать на теме этого вещества.

Кроме того, Свищев отметил, что Каспер является членом МОК и именно к его мнению следовало бы прислушаться, а не «шаблонно относиться к делу», отнимая медали.

Вместе с тем чиновник напомнил, что в спортивной истории ещё не было примеров, чтобы спортсменам возвращали медали после обнаружения допинга в их пробах. Тем не менее, по его словам, ФКР будет до конца бороться за права Крушельницкого, всеми способами отстаивать его невиновность и надеяться, что честно завоёванная бронза будет возвращена ему жене керленгистке Анастасии Брызгаловой.

Ранее сообщалось, что в допинг-пробе Крушельницкого обнаружилась концентрация мельдония в 10 раз выше, чем у теннисистки Марии Шараповой и в 100 раз выше, чем у боксёра Александра Поветкина.

Такие данные опубликовал спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) по делу российского керлингиста Александра Крушельницкого. Напомним, ранее из-за положительных допинг-проб Крушельницкий был лишён бронзы Олимпиады-2018 в керлинге в турнире смешанных пар. 

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