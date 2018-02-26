Индексы США растут на объемах ниже среднего

На фондовых рынках США наметилась тенденция к росту. Американские фондовые индексы поднялись по итогам торгов в пятницу, завершив повышением вторую неделю подряд.

Поддержку рынку оказал полугодовой доклад Федеральной резервной системы (ФРС), из которого инвесторы сделали вывод, что американский Центробанк не планирует ускорять темпы повышения базовой процентной ставки в 2018 году, сообщает ФИНАМ.

Так, объем торгов NYSE составил 428 млн акций, что хоть и ниже среднего значения за три последних месяца на 18%, но показатель числа возросших в ходе торгов акций к числу снизившихся составил 3.9:1.

Также снизился объем торгов NASDAQ, составив 1.46 млрд акций, что приблизительно на 10% ниже среднего значения за три последних месяца на данное время, соотношение числа возросших в ходе торгов акций к числу снизившихся – 2.5:1.

Индекс Dow Jones industrial average достиг показателя 25253.69 пунктов, добавив +1.17%.

S&P 500 вырос до 2742.79 пунктов (+38.83 пунктов) +1.44%. Nasdaq Composite: 7327.43 пунктов (+117.34 пунктов) +1.63%.