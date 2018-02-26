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Москва, 27.02.2018

Инвестиции группы «Газпром» в 2018 году могут увеличиться на 13%

«Expert Online» 2018

В 2018 году общий объем инвестиций группы «Газпром» планируется на уровне 1,857 трлн рублей, включая 975 млрд рублей в сегмент транспортировки, 250 млрд рублей в добычу нефти и газового конденсата, 236 млрд рублей в сегмент переработки, 202 млрд рублей в добычу газа, 44 млрд рублей в сегмент маркетинга газа, 16 млрд рублей в электроэнергетику и 15 млрд рублей в сегмент хранения газа, говорится в проспекте к выпуску еврооблигаций «Газпрома».

При этом отмечается, что инвестиционная программа группы на 2018 год предполагает инвестиции 1,857 трлн рублей.

Ранее в начале февраля заместитель председателя правления «Газпрома» Андрей Круглов сообщил, что общий объем инвестиций группы «Газпром» в 2018 году планируется на уровне 27 млрд долларов.

Общая же инвестиционная программа группы российского газового монополиста за 2017 год составила 1,644 трлн рублей. Таким образом, рост инвестиций в 2018 году может составить 13%.

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