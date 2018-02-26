Китайский автомагнат стал крупнейшим акционером Daimler

Ли Шифу – председатель совета директоров китайского автопроизводителя Zhejiang Geely Automobile Holding Group Co – стал крупнейшим акционером Daimler AG.

Таким образом, теперь его доля в немецкой компании составляет 9,69%, её оценивают в 9 млрд долларов, передаёт The Wall Street Journal. Ли стал крупнейшим акционером немецкого автопроизводителя, отмечает Рейтер.

По данным издания, это крупнейшая китайская инвестиция в западный автопром. При этом отмечается, что Ли намерен превратить Geely в крупного международного автопроизводителя, который сможет на равных конкурировать с такими «монстрами» автопрома, как Volkswagen, Toyota и General Motors.



Кроме того, доля Ли в Daimler позволит ему или назначенному им лицу получить место в совете директоров компании и позволит участвовать в выработке стратегии развития Mercedes-Benz, входящего в группу Daimler.

Напомним, в 2017 году прибыль Daimler AG увеличилась до 10,9 млрд евро (на 24 %), рентабельность Mercedes-Benz - до 9,7%, а годовая выручка Daimler увеличилась на 7% до 164,3 млрд евро. При этом продажи выросли сразу на 9% до 3,3 млн автомобилей благодаря спросу на внедорожники и новый Mercedes-Benz E-Class

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